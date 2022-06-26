В ЮАР 20 человек обнаружены мёртвыми в ночном клубе

По меньшей мере 20 человек найдены мёртвыми в ночном клубе города Ист-Лондон на юге ЮАР.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя службы безопасности провинции Восточный Кейп Везиве Тикана-Гксотиве.

Изначально власти страны сообщали о 17 погибших, однако их число, по словам Тикана-Гксотиве, возросло.

«Три человека умерли в больнице, ещё два человека остаются в критическом состоянии», — цитирует её ТАСС.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего расследуются. Специалисты в ближайшее время проведут вскрытие тел, чтобы установить причину смерти.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в ночном клубе в норвежском Осло погибли два человека, ещё 21 получил ранения. Представитель полиции Кристиан Хатло рассказал, что подозреваемым является уроженец Ирана.