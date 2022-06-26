Число случаев COVID-19 в мире достигло 543 млн

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По состоянию на 26 июня, в мире зафиксировано 543,3 млн случаев коронавирусной инфекции.
Число случаев COVID-19 в мире достигло 543 млн
  • Gettyimages.ru

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала распространения пандемии от последствий COVID-19 скончались 6 328 556 человек.

Полную вакцинацию прошли 11 642 430 635 человек.

В лидерах по заболеваемости по-прежнему числятся США и ряд стран Европы.

Ранее стало известно, что число жертв COVID-19 в Соединённых Штатах превысило 1 млн.

Президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме призвал мир «думать наперёд» и готовиться к следующей пандемии.

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