Трое погибли в результате крушения лёгкого самолёта на юго-востоке Бразилии

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В Сан-Паулу разбился лёгкий самолёт неустановленной модели. В результате крушения погибли трое находившихся на борту людей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети местной пожарной службы. 

«Небольшой самолёт потерпел крушение в муниципалитете Салту-де-Пирапора. К несчастью, три человека погибли в огне, который полностью поглотил самолёт», — говорится в сообщении ведомства.

В бразильских СМИ появились подробности крушения. Предположительно, самолёт потерял скорость, снизился, зацепил линии электропередачи и рухнул в роще. После этого на борту произошло возгорание. 

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