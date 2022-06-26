Трое погибли в результате крушения лёгкого самолёта на юго-востоке Бразилии

В Сан-Паулу разбился лёгкий самолёт неустановленной модели. В результате крушения погибли трое находившихся на борту людей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети местной пожарной службы.

«Небольшой самолёт потерпел крушение в муниципалитете Салту-де-Пирапора. К несчастью, три человека погибли в огне, который полностью поглотил самолёт», — говорится в сообщении ведомства.

В бразильских СМИ появились подробности крушения. Предположительно, самолёт потерял скорость, снизился, зацепил линии электропередачи и рухнул в роще. После этого на борту произошло возгорание.