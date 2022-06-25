Эрдоган: Турция не видит усилий Швеции по устранению озабоченностей Анкары

Турецкие власти пока не видят инициативы Швеции по устранению озабоченностей Анкары, сообщила канцелярия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом он сообщил в разговоре с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

«Заявив, что Швеция должна конкретно изменить своё отношение к запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), президент Эрдоган заявил, что Анкара не видит какой-либо ощутимой инициативы со стороны Швеции, которая уменьшила бы озабоченность Турции на данный момент», — сообщили в Анкаре.

В частности, Турция ожидает снятия эмбарго на поставки оружия и юридических и фактических ограничений в отношении оборонно-промышленного комплекса.

Также турецкая сторона намерена добиться выполнения запросов об экстрадиции и депортации, пишет РИА Новости.