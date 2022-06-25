Эрдоган: Турция не видит усилий Швеции по устранению озабоченностей Анкары

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Турецкие власти пока не видят инициативы Швеции по устранению озабоченностей Анкары, сообщила канцелярия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган: Турция не видит усилий Швеции по устранению озабоченностей Анкары
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Об этом он сообщил в разговоре с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

«Заявив, что Швеция должна конкретно изменить своё отношение к запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), президент Эрдоган заявил, что Анкара не видит какой-либо ощутимой инициативы со стороны Швеции, которая уменьшила бы озабоченность Турции на данный момент», — сообщили в Анкаре.

В частности, Турция ожидает снятия эмбарго на поставки оружия и юридических и фактических ограничений в отношении оборонно-промышленного комплекса.

Также турецкая сторона намерена добиться выполнения запросов об экстрадиции и депортации, пишет РИА Новости.

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