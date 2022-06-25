Более 10 человек пострадали в результате стрельбы в Осло

Более десяти человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночном клубе в столице Норвегии.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

«Два человека погибли и более десяти ранены в субботу рано утром в результате массовой стрельбы в Осло», — сообщает агентство.

Как отметил представитель полиции Торе Барстада, 14 человек получили медицинскую помощь, восемь из них были госпитализированы.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате стрельбы в Осло и нескольких пострадавших, при этом число получивших ранения не уточнялось.