Более 10 человек пострадали в результате стрельбы в Осло
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.
«Два человека погибли и более десяти ранены в субботу рано утром в результате массовой стрельбы в Осло», — сообщает агентство.
Как отметил представитель полиции Торе Барстада, 14 человек получили медицинскую помощь, восемь из них были госпитализированы.
Ранее сообщалось о двух погибших в результате стрельбы в Осло и нескольких пострадавших, при этом число получивших ранения не уточнялось.