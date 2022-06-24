В Хьюстоне решили сохранить связи с российскими городами-побратимами

Власти американского Хьюстона, несмотря на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, решили сохранить связи с российскими городами-побратимами, заявил директор по торговле и международным связям в мэрии Хьюстона Кристофер Олсон.

По его словам, накануне проходила дискуссия о том, стоит ли разрывать или приостанавливать отношения с городами-побратимами на фоне спецоперации России на Украине.

«Мы решили сохранить их, поскольку посчитали, что они представляют возможность поддерживать налог на субнациональном и городском уровне», — цитирует Олсона РИА Новости.

В Международной ассоциации городов-побратимов также придерживаются позиции по сохранению связей между регионами США и России, несмотря на геополитическую ситуацию.

При этом губернатор американского штата Вирджиния Гленн Янгкин ранее призвал города Норфолк и Роанок прекратить отношения городов-побратимов.