В Хорватии раскритиковали отказ предоставить БиГ статус кандидата на членство в ЕС
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«Вопиющий цинизм и политическая трагедия», — цитирует его ТАСС.
Главным виновником такого решения Миланович назвал хорватского премьер-министра Андрея Пленковича, обвинив его в предательстве интересов меньшинства в БиГ.
Пленкович парировал аналогичными обвинениями в адрес главы государства.
На данный момент статус официальных кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Северная Македония, Черногория, Украина, Молдавия, Сербия и Турция. В числе потенциальных — Босния и Герцеговина, а также Косово.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что властям Украины, Молдавии и Грузии предстоит проделать «домашнюю работу» перед переходом к новому этапу присоединения к Евросоюзу.