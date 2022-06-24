В Хорватии раскритиковали отказ предоставить БиГ статус кандидата на членство в ЕС

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Президент Хорватии Зоран Миланович назвал цинизмом отказ ЕС предоставить Боснии и Герцеговине (БиГ) статус кандидата на членство в Евросоюз.
В Хорватии раскритиковали отказ предоставить БиГ статус кандидата на членство в ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Dursun Aydemir/Anadolu Agency

«Вопиющий цинизм и политическая трагедия», — цитирует его ТАСС.

Главным виновником такого решения Миланович назвал хорватского премьер-министра Андрея Пленковича, обвинив его в предательстве интересов меньшинства в БиГ.

Пленкович парировал аналогичными обвинениями в адрес главы государства.

На данный момент статус официальных кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Северная Македония, Черногория, Украина, Молдавия, Сербия и Турция. В числе потенциальных — Босния и Герцеговина, а также Косово.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что властям Украины, Молдавии и Грузии предстоит проделать «домашнюю работу» перед переходом к новому этапу присоединения к Евросоюзу.

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