Политолог Дудчак оценил слова польского премьера о решении ЕС выделить Украине €9 млрд
- AFP
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Как отметил политолог, такие решения о выделении средств со стороны ЕС не являются «бескорыстными».
«Украине, понятное дело, не расплатиться, но Западу выгодно, чтобы конфликт продолжался как можно дольше», — добавил Дудчак.
Эксперт также пояснил, что Моравецкий, делая такое заявление, может преследовать свои цели — для него это политический пиар.
Ранее премьер Польши заявил, что ЕС решил выделить Украине €9 млрд.
Он отметил, что Украине «не с чего платить медсёстрам, учителям, полицейским, пограничникам».