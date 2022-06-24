Политолог Дудчак оценил слова польского премьера о решении ЕС выделить Украине €9 млрд

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что страны Европейского союза решили выделить Украине €9 млрд.

Как отметил политолог, такие решения о выделении средств со стороны ЕС не являются «бескорыстными».

«Украине, понятное дело, не расплатиться, но Западу выгодно, чтобы конфликт продолжался как можно дольше», — добавил Дудчак.

Эксперт также пояснил, что Моравецкий, делая такое заявление, может преследовать свои цели — для него это политический пиар.

Ранее премьер Польши заявил, что ЕС решил выделить Украине €9 млрд.

Он отметил, что Украине «не с чего платить медсёстрам, учителям, полицейским, пограничникам».