Политолог Дудчак оценил слова польского премьера о решении ЕС выделить Украине €9 млрд

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Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что страны Европейского союза решили выделить Украине €9 млрд.
Политолог Дудчак оценил слова польского премьера о решении ЕС выделить Украине €9 млрд
  • AFP
  • © Frederick FLORIN

Как отметил политолог, такие решения о выделении средств со стороны ЕС не являются «бескорыстными».

«Украине, понятное дело, не расплатиться, но Западу выгодно, чтобы конфликт продолжался как можно дольше», — добавил Дудчак.

Эксперт также пояснил, что Моравецкий, делая такое заявление, может преследовать свои цели — для него это политический пиар. 

Ранее премьер Польши заявил, что ЕС решил выделить Украине €9 млрд.

Он отметил, что Украине «не с чего платить медсёстрам, учителям, полицейским, пограничникам».

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