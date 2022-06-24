В кабмине Японии поддержали присвоение Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Короткая ссылка
Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара в ходе пресс-конференции заявил, что страна поддерживает решение Евросоюза о присвоении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС.

Об этом сообщает РИА Новости

Кихара выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине и призвал мировое сообщество продолжать оказывать помощь украинской стороне.

«Мы полагаем, что страны Евросоюза продемонстрировали солидарность с Украиной, которая продолжает сталкиваться с агрессией со стороны России, а также с Молдавией, которая принимает огромное число беженцев, и приветствуем подобное решение», — заявил замгенсекретаря кабмина. 

Ранее премьер Японии Фумио Кисида заявил, что Токио серьёзно изменил свою политику в отношении Москвы после того, как она начала спецоперацию на Украине. По его словам, это было одно из самых важных политических решений правительства страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить