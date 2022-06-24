В кабмине Японии поддержали присвоение Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара в ходе пресс-конференции заявил, что страна поддерживает решение Евросоюза о присвоении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС.

Об этом сообщает РИА Новости.

Кихара выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине и призвал мировое сообщество продолжать оказывать помощь украинской стороне.

«Мы полагаем, что страны Евросоюза продемонстрировали солидарность с Украиной, которая продолжает сталкиваться с агрессией со стороны России, а также с Молдавией, которая принимает огромное число беженцев, и приветствуем подобное решение», — заявил замгенсекретаря кабмина.

Ранее премьер Японии Фумио Кисида заявил, что Токио серьёзно изменил свою политику в отношении Москвы после того, как она начала спецоперацию на Украине. По его словам, это было одно из самых важных политических решений правительства страны.