Власти Турции и Саудовской Аравии объявили о начале новой эры двустороннего сотрудничества
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«В ходе переговоров обсуждались различные аспекты двусторонних отношений. Наиболее сильно была подчёркнута решимость открыть новую эру в двусторонних отношениях между странами, включая политические, экономические, военные, оборонные, культурные аспекты», — приводит текст заявления ТАСС.
Турция и Саудовская Аравия условились развивать сотрудничество в энергетической сфере, в частности в области нефтепереработки и нефтехимии.
В апреле Эрдоган посетил Саудовскую Аравию впервые с 2017 года.