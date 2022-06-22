Власти Турции и Саудовской Аравии объявили о начале новой эры двустороннего сотрудничества

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Турция и Саудовская Аравия договорились начать новую эру сотрудничества в двусторонних отношениях. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Власти Турции и Саудовской Аравии объявили о начале новой эры двустороннего сотрудничества
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«В ходе переговоров обсуждались различные аспекты двусторонних отношений. Наиболее сильно была подчёркнута решимость открыть новую эру в двусторонних отношениях между странами, включая политические, экономические, военные, оборонные, культурные аспекты», — приводит текст заявления ТАСС.

Турция и Саудовская Аравия условились развивать сотрудничество в энергетической сфере, в частности в области нефтепереработки и нефтехимии.

В апреле Эрдоган посетил Саудовскую Аравию впервые с 2017 года.

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