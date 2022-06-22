Командующий ВС Финляндии заявил о готовности страны на случай боевых действий
- Gettyimages.ru
По его словам, Финляндия планомерно развивала свою оборону «именно для того вида боевых действий, которые ведутся на Украине», включая массированное применение огневой мощи, бронетехники и авиации.
Он добавил, что Финляндия сформировала значительный арсенал военной техники, запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 км, заказала четыре новых боевых корабля и 64 истребителя F-35.
Кивинен также заявил о планах Финляндии закупить до 2 тыс. беспилотных летальных аппаратов и средств ПВО. Кроме того, он сообщил, что Финляндия строит ограждения на границе с Россией.
Ранее Министерство обороны Финляндии объявило, что направит дополнительное военное оборудование Украине, где Россия проводит операцию по защите населения Донбасса.