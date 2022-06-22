Командующий ВС Финляндии заявил о готовности страны на случай боевых действий

Командующий Вооружёнными силами Финляндии Тимо Кивинен заявил о готовности страны на случай боевых действий, подобных тем, что ведутся на Украине. Об этом сообщил Reuters.

По его словам, Финляндия планомерно развивала свою оборону «именно для того вида боевых действий, которые ведутся на Украине», включая массированное применение огневой мощи, бронетехники и авиации.

Он добавил, что Финляндия сформировала значительный арсенал военной техники, запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 км, заказала четыре новых боевых корабля и 64 истребителя F-35.

Кивинен также заявил о планах Финляндии закупить до 2 тыс. беспилотных летальных аппаратов и средств ПВО. Кроме того, он сообщил, что Финляндия строит ограждения на границе с Россией.

Ранее Министерство обороны Финляндии объявило, что направит дополнительное военное оборудование Украине, где Россия проводит операцию по защите населения Донбасса.