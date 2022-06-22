Путин 23 июня примет участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции

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Президент России Владимир Путин в четверг, 23 июня, примет участие в XIV саммите БРИКС в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин 23 июня примет участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции
  • РИА Новости

«Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы многопланового сотрудничества в рамках «пятёрки» в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах», — сообщается на сайте Кремля.

Стороны также рассмотрят актуальные международные и региональные темы.

Ключевые договорённости будут зафиксированы в итоговой декларации саммита.

Ранее Путин рассказал о существенном росте объёмов поставок российской нефти в Китай и Индию.

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