Путин 23 июня примет участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции

Президент России Владимир Путин в четверг, 23 июня, примет участие в XIV саммите БРИКС в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы многопланового сотрудничества в рамках «пятёрки» в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах», — сообщается на сайте Кремля.

Стороны также рассмотрят актуальные международные и региональные темы.

Ключевые договорённости будут зафиксированы в итоговой декларации саммита.

Ранее Путин рассказал о существенном росте объёмов поставок российской нефти в Китай и Индию.