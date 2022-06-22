Путин 23 июня примет участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции
- РИА Новости
«Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы многопланового сотрудничества в рамках «пятёрки» в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах», — сообщается на сайте Кремля.
Стороны также рассмотрят актуальные международные и региональные темы.
Ключевые договорённости будут зафиксированы в итоговой декларации саммита.
Ранее Путин рассказал о существенном росте объёмов поставок российской нефти в Китай и Индию.