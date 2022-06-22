Власти Таиланда экстрадировали в США россиянина Украинского

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Россиянина Дмитрия Украинского экстрадировали из Таиланда в США. Об этом сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Власти Таиланда экстрадировали в США россиянина Украинского
  • Gettyimages.ru

«16 июня гражданин России Дмитрий Украинский был экстрадирован из Таиланда, несмотря на наличие двух противоречащих друг другу судебных решений Королевства Таиланд о его выдаче в США и одновременно в Россию», — приводит РИА Новости его слова.

Мельников добавил, что процесс выдачи россиянина проходил в обстановке крайней секретности, который «более был похож на похищение».

В 2019 году уголовный суд Бангкока постановил разрешить экстрадицию Украинского в США по запросу американской стороны.

Россиянин Дмитрий Украинский был приговорён в Таиланде к десяти годам лишения свободы по обвинению в хищении средств с кредитных карт. В июле 2018 года его защита обжаловала приговор.

Он был арестован полицией Таиланда в 2016 году по запросу Федерального бюро расследований США.

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