Власти Таиланда экстрадировали в США россиянина Украинского

Россиянина Дмитрия Украинского экстрадировали из Таиланда в США. Об этом сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«16 июня гражданин России Дмитрий Украинский был экстрадирован из Таиланда, несмотря на наличие двух противоречащих друг другу судебных решений Королевства Таиланд о его выдаче в США и одновременно в Россию», — приводит РИА Новости его слова.

Мельников добавил, что процесс выдачи россиянина проходил в обстановке крайней секретности, который «более был похож на похищение».

В 2019 году уголовный суд Бангкока постановил разрешить экстрадицию Украинского в США по запросу американской стороны.

Россиянин Дмитрий Украинский был приговорён в Таиланде к десяти годам лишения свободы по обвинению в хищении средств с кредитных карт. В июле 2018 года его защита обжаловала приговор.

Он был арестован полицией Таиланда в 2016 году по запросу Федерального бюро расследований США.