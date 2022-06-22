Власти Таиланда экстрадировали в США россиянина Украинского
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«16 июня гражданин России Дмитрий Украинский был экстрадирован из Таиланда, несмотря на наличие двух противоречащих друг другу судебных решений Королевства Таиланд о его выдаче в США и одновременно в Россию», — приводит РИА Новости его слова.
Мельников добавил, что процесс выдачи россиянина проходил в обстановке крайней секретности, который «более был похож на похищение».
В 2019 году уголовный суд Бангкока постановил разрешить экстрадицию Украинского в США по запросу американской стороны.
Россиянин Дмитрий Украинский был приговорён в Таиланде к десяти годам лишения свободы по обвинению в хищении средств с кредитных карт. В июле 2018 года его защита обжаловала приговор.
Он был арестован полицией Таиланда в 2016 году по запросу Федерального бюро расследований США.