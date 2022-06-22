Посол Сирии в России опроверг информацию о вынужденном выводе войск России из Сирии

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Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил о том, что информация ряда СМИ о выводе российских войск с территории Сирии в связи со спецоперацией на Украине недостоверна.

Об этом посол рассказал в интервью «Известиям». 

«Могу с полной уверенностью сказать, что все недостоверные новости, которые публикуются о якобы вынужденном уходе России из Сирии после начала боевых действий на Украине, — это всё измышления враждебных и проплаченных агентов, это не фактическая информация с места», — цитирует дипломата издание. 

Хаддад уточнил, что точные перемещения российских войск на территории Сирии известны только военным двух стран. 

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко написала телеграмму председателю Народного совета Сирийской республики Хаммуде Сабагу, в которой говорится, что Россия продолжит прилагать усилия для поддержания суверенитета Сирии.

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