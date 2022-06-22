В Японии стартует избирательная кампания перед выборами в верхнюю палату парламента

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Избирательная компания перед выборами в верхнюю палату парламента Японии стартует 22 июня и продлится 18 дней. Сами выборы пройдут 10 июля.

Об этом сообщает РИА Новости.

В соответствии с законодательством Японии, депутаты верхней палаты парламента должны избираться каждые три года. При этом меняется только половина из них — 125 парламентариев.

50 депутатов будут избраны по пропорциональной избирательной системе, причём сейчас на эти места претендуют 160 кандидатов, ещё 75 будут избраны по округам.

По информации агентства, свои кандидатуры на выборы выдвинули представители 15 политических партий.

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