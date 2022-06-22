Handelsblatt: советник канцлера ФРГ Плётнер вызвал критику высказыванием о России

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Советника канцлера ФРГ Олафа Шольца по внешней политике Йенса Плётнера раскритиковали за высказывание о конфликте России и Украины. Он заявил, что поставки оружия ВСУ ставят под вопрос дальнейшие взаимоотношения с российской стороной.

Об этом сообщает Handelsblatt.

«20 БМП Marder хватит, чтобы попасть на страницы газет, но статей о том, какими будут наши отношения с Россией в будущем, сейчас меньше», — заявил Плётнер о продолжении поставок на Украину оружия, запрашиваемого Киевом.

На высказывание советника отреагировал представитель Христианско-демократического союза Норберт Рёттген.

«Эти слова показывают, что будущее германо-российских отношений является важным аспектом политики ФРГ в контексте поддержки Украины», — считает он. 

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на конференции «День германской промышленности» сообщил, что санкции против России наносят ущерб экономике и компаниям Германии.

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