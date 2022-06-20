SZ: в Мюнхене конфискована из-за санкций недвижимость депутата Госдумы
Мюнхенская прокуратура из-за санкций ЕС конфисковала имущество, которое якобы принадлежит депутату Госдумы и его супруге.
- globallookpress.com
- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
По информации издания, имя депутата находится с 23 февраля в санкционных списках ЕС, он является членом КПРФ.
Как пишет ТАСС, имя в материале не называется.
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