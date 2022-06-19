«Россия 1»: Путин примет участие в саммите БРИКС на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе, 23—24 июня, примет участие в саммите БРИКС по телемосту. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

РИА Новости

По сообщению РИА Новости, также российский лидер планирует на следующей неделе встретиться с выпускниками высших военных учебных заведений. 22 июня, в День памяти и скорби, Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, пишет агентство.