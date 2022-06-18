France 3: на территории военного лагеря во Франции вспыхнул пожар

На территории военного лагеря во французском департаменте Вар в результате стрельбы из орудия вспыхнул пожар.

Об этом информирует телеканал France 3. Пожал начался утром в субботу, 18 июня.

«Сначала он охватил один гектар кустарника на стрельбище», — говорится в сообщении.

Как уточняет источник, в целях безопасности пожарные не могут пройти к месту возгорания, потому что на этой территории находятся неразорвавшиеся снаряды и взрывчатые вещества.

Отмечается, что в тушении задействовано 95 пожарных и четыре самолёта.

Всего пожар охватил территорию в 200 га.