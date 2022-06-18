France 3: на территории военного лагеря во Франции вспыхнул пожар
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Об этом информирует телеканал France 3. Пожал начался утром в субботу, 18 июня.
«Сначала он охватил один гектар кустарника на стрельбище», — говорится в сообщении.
Как уточняет источник, в целях безопасности пожарные не могут пройти к месту возгорания, потому что на этой территории находятся неразорвавшиеся снаряды и взрывчатые вещества.
Отмечается, что в тушении задействовано 95 пожарных и четыре самолёта.
Всего пожар охватил территорию в 200 га.