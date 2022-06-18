Ariana News: в Кабуле два человека погибли во время вооружённого нападения на храм сикхов

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Группа боевиков совершила вооружённое нападение на сикхский храм в квартале Карте-и-Парван на западе Кабула.
Ariana News: в Кабуле два человека погибли во время вооружённого нападения на храм сикхов
  • AP

Об этом сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на представителя городской полиции Халила Задрана.

Как рассказал Задран, нападавшие бросили в здание гранаты.

«К сожалению, жертвой этой вылазки стал член сикхской общины, ещё семеро получили ранения», — заявил представитель полиции.

Он добавил, что среди погибших также числится охранник храма.

В мае сообщалось, что в мечети столицы Афганистана во время пятничной молитвы произошёл взрыв.

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