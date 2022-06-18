Ariana News: в Кабуле два человека погибли во время вооружённого нападения на храм сикхов
- AP
Об этом сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на представителя городской полиции Халила Задрана.
Как рассказал Задран, нападавшие бросили в здание гранаты.
«К сожалению, жертвой этой вылазки стал член сикхской общины, ещё семеро получили ранения», — заявил представитель полиции.
Он добавил, что среди погибших также числится охранник храма.
В мае сообщалось, что в мечети столицы Афганистана во время пятничной молитвы произошёл взрыв.