WP: в США выясняют, как американская электроника оказалась в военной технике России

Министерство торговли США совместно с ФБР выясняет, каким образом американская электроника оказалась установлена на российской военной технике.

Об этом пишет The Washington Post.

По словам чиновника Минторга США, пожелавшего остаться анонимным, цель расследования — попытаться отследить цепочку поставок.

«Тот факт, что чип, чип компании, обнаружен в оружейной системе, не означает, что мы начали расследование в отношении этой компании», — отметил между тем собеседник издания.

В начале июня сообщалось, что во время недельного визита на Украину в прошлом месяце специалисты из США, приглашённые украинской стороной, разобрали всё передовое российское оборудование, которое им удалось заполучить. По их словам, почти везде были детали, которые произвели компании, базирующиеся в США и Европейском союзе: микросхемы, платы, антенны и другое оборудование.