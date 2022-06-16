WP: в США выясняют, как американская электроника оказалась в военной технике России

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Министерство торговли США совместно с ФБР выясняет, каким образом американская электроника оказалась установлена на российской военной технике.
WP: в США выясняют, как американская электроника оказалась в военной технике России
  • © РИА Новости / Иван Родионов

Об этом пишет The Washington Post.

По словам чиновника Минторга США, пожелавшего остаться анонимным, цель расследования — попытаться отследить цепочку поставок.

«Тот факт, что чип, чип компании, обнаружен в оружейной системе, не означает, что мы начали расследование в отношении этой компании», — отметил между тем собеседник издания.

В начале июня сообщалось, что во время недельного визита на Украину в прошлом месяце специалисты из США, приглашённые украинской стороной, разобрали всё передовое российское оборудование, которое им удалось заполучить. По их словам, почти везде были детали, которые произвели компании, базирующиеся в США и Европейском союзе: микросхемы, платы, антенны и другое оборудование.

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