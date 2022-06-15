Der Spiegel: 70% компаний в Германии пострадали от скачков цен на энергоносители

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Согласно исследованию, энергетический кризис уже затронул некоторые немецкие компании даже без приостановки поставок газа, а если бы она случилась, то это стало бы ещё большей проблемой.
Der Spiegel: 70% компаний в Германии пострадали от скачков цен на энергоносители
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Trutschel

Об этом пишет Der Spiegel.

По данным опроса, проведённого Институтом рынка труда и профессиональных исследований (IAB) в мае, 14% из почти 2 тыс. компаний сообщили о снижении производства из-за спецоперации России на Украине.

Также сообщается, что 70% компаний в ФРГ уже пострадали от скачков цен на энергоносители.

Отмечается, что почти каждая вторая компания (45%) повысила цены из-за экономических последствий конфликта. Ещё 27% опрошенных также ожидают повышения цен.

По мнению авторов исследования, риски газового эмбарго для экономики Германии будут высокими. 58% компаний не смогли заменить необходимый природный газ в краткосрочной перспективе.

В случае прекращения поставок российского газа около двух третей компаний, зависящих от природного газа, ожидают существенных ограничений в добыче и даже прекращения работы.

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