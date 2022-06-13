Историк Хомский: расширение НАТО на восток обманом начал экс-президент США Клинтон

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Американский историк Ноам Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action заявил, что расширение НАТО на восток начал бывший президент США Билл Клинтон, обманув при этом экс-главу России Бориса Ельцина.

Приглашение стран в НАТО началось вопреки договорённости, которая была между бывшим американским лидером Джорджем Бушем — старшим и генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым. В соответствии с нею, Штаты отказывались от расширения Североатлантического альянса на восток в обмен на вступление в НАТО объединённой Германии.

«Джордж Буш — старший выполнял своё обещание, в первые годы его преемник Билл Клинтон также следовал ему, однако в середине 1990-х он стал говорить противоположные вещи. В 1997 году Клинтон нарушил своё обещание и пригласил «вишеградскую группу» в НАТО. Его преемник Джордж Буш — младший распахнул двери всем желающим, пригласив в альянс даже Украину», — цитирует Хомского РИА Новости.

Историк поделился мнением, что Клинтон обманывал Ельцина, объясняя приглашения государств к участию в союзе предвыборной агитацией и стремлением победить на выборах президента США.

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