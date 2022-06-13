Доклад: риск применения ядерного оружия в мире достиг уровня холодной войны

Короткая ссылка
Специалисты Стокгольмского международного института исследования проблем мира считают, что на сегодняшний день угроза применения ядерного оружия в мире находится на самом высоком уровне со времён холодной войны.

Об этом сообщается в докладе на сайте института.

По мнению экспертов, рост рисков обусловлен тем, что страны «ядерного клуба» начинают активнее производить и модернизировать уже имеющееся ядерное оружие.

По данным СИПРИ, небольшое сокращение ядерного арсенала наблюдалось в 2021, но сейчас прогнозируется его значительное увеличение.

Учёные отмечают, что на риски применения ядерного оружия влияют отношения между странами на сегодняшний день, которые обостряют «ядерную риторику».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить