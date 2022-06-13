Доклад: риск применения ядерного оружия в мире достиг уровня холодной войны
Об этом сообщается в докладе на сайте института.
По мнению экспертов, рост рисков обусловлен тем, что страны «ядерного клуба» начинают активнее производить и модернизировать уже имеющееся ядерное оружие.
По данным СИПРИ, небольшое сокращение ядерного арсенала наблюдалось в 2021, но сейчас прогнозируется его значительное увеличение.
Учёные отмечают, что на риски применения ядерного оружия влияют отношения между странами на сегодняшний день, которые обостряют «ядерную риторику».