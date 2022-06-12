Коалиция Макрона лидирует в первом туре выборов в парламент после обработки более 70% голосов

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» лидирует в первом туре парламентских выборов после обработки 71% голосов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД Франции.

Уточняется, что коалиция Макрона набирает 24,29% голосов, а его ближайший конкурент левый «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона — 22,61%.

Ранее поступали данные, что Левый союз Меланшона обходит коалицию Макрона.

Вечером 12 июня во Франции завершилось голосование в первом туре выборов в Национальное собрание страны.