Коалиция Макрона лидирует в первом туре выборов в парламент после обработки более 70% голосов
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД Франции.
Уточняется, что коалиция Макрона набирает 24,29% голосов, а его ближайший конкурент левый «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона — 22,61%.
Ранее поступали данные, что Левый союз Меланшона обходит коалицию Макрона.
Вечером 12 июня во Франции завершилось голосование в первом туре выборов в Национальное собрание страны.