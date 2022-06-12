Эрдоган исключил возможность досрочного проведения выборов в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность проведения досрочных парламентских и президентских выборов в стране.
- AP
«В ноябре досрочных выборов не будет», — приводит ТАСС слова Эрдогана.
По его словам, выборы состоятся в июне следующего года.
Ранее Эрдоган заявил, что выдвинул свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.
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