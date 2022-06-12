Байден: рост цен на бензин в США — «субпродукт» помощи Украине

Президент США Джо Байден заявил, что рост цен на бензин и инфляции в европейских странах и Америке стал ожидаемым «субпродуктом» помощи Украине в конфликте с Россией.

«Какую мысль я хочу донести: это, действительно, последовательно. И субпродукт, я говорил в своё время, когда мы решили, что будем помогать Украине, что я хотел донести: нам это тоже будет стоить. Это будет стоить западным странам, будет стоить НАТО», — передаёт слова американского лидера на приёме нацкомитета Демократической партии пресс-служба Белого дома.

Байден отметил, что администрация США сейчас активно борется с ростом цен. При этом он заявил, что какое-то время населению придётся жить в условиях инфляции.

Американский президент подчеркнул, что у США самая быстрорастущая экономика в мире, а после аплодисментов в зале уточнил, что это была не шутка.

Ранее президент США обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.