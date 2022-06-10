Семья экс-президента Пакистана Мушаррафа сообщила о его госпитализации с амилоидозом
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«Он не на аппарате ИВЛ. Последние три недели находился в больнице из-за осложнения своего заболевания (амилоидоза). Проходит через трудную стадию, когда выздоровление невозможно, а органы работают неправильно», — говорится в заявлении экс-президента в Twitter.
При амилоидозе в организме происходит сбой обмена веществ, при котором начинает накапливаться нерастворимый белок — амилоид. Наиболее часто заболевание проявляется у пожилых людей.
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