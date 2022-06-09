Начальник Генштаба ВС России Герасимов поговорил по телефону с французским коллегой
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«В ходе переговоров обсуждена ситуация на Украине. Также состоялся обмен мнениями по обстановке в регионе Сахеля», — указали в российском военном ведомстве.
Уточняется, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
23 мая глава Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли назвал важными и полезными телефонные переговоры с начальником Генштаба российских вооружённых сил Валерием Герасимовым.