Начальник Генштаба ВС России Герасимов поговорил по телефону с французским коллегой

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Начальник Генштаба ВС России, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов провёл по телефону переговоры с начальником Главного штаба Вооружённых сил Франции Тьерри Бюркаром.
Начальник Генштаба ВС России Герасимов поговорил по телефону с французским коллегой
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В ходе переговоров обсуждена ситуация на Украине. Также состоялся обмен мнениями по обстановке в регионе Сахеля», — указали в российском военном ведомстве.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

23 мая глава Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли назвал важными и полезными телефонные переговоры с начальником Генштаба российских вооружённых сил Валерием Герасимовым.

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