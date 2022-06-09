Президент Сирии Асад объяснил поддержку действий России

Президент Сирии Башар Асад в интервью RT Arabic объяснил, что поддерживает Россию, так как она возвращает утраченный международный баланс сил.

«Мы можем рассматривать Россию с двух точек зрения: в качестве союзника, который если побеждает в битве или если его политическая позиция на международной арене становится сильнее, то это нам выгодно. Или с другой точки зрения можно сказать, что сила России сегодня способствует возвращению потерянного международного баланса, даже если это возвращение частичное. А этот баланс, которого мы так хотим, отражается в первую очередь на небольших государствах, и Сирия — одно из них», — отметил он.

В конце марта в сирийской Латакии состоялась массовая акция в поддержку российской спецоперации на Украине. Участники прошли маршем с российскими и сирийскими флагами под гимн России.