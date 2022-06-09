Японская компания DMG Mori Seiki заявила о закрытии бизнеса в России

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Японская корпорация DMG Mori Seiki по производству точного машинного оборудования объявила о закрытии бизнеса на территории России.

Об этом заявил президент компании Масахико Мори в интервью газете Asahi Shimbun.

Он рассказал, что компания закрыла свой сборочный завод в Ульяновске и представительство в Москве.

В общей сложности корпорация уволила около 270 сотрудников.

Президент DMG Mori Seiki отметил, что решение о закрытии бизнеса связано с опасением попасть под санкции против России.

«Мы должны следовать воле правительств Германии, Японии, США. Нам остаётся только надеяться на достижение мира и подчиняться правилам», — сказал он.

Ранее в Министерстве иностранных дел Японии заявили о введении запрета на экспорт в Россию товаров, которые способствуют укреплению промышленной инфраструктуры страны, а также о расширении санкционного списка.

В него попали Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Белорусский банк развития и реконструкции.

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