СМИ: в Конгресс внесут законопроект о запрете госконтрактов США для работающих с Россией компаний
Об этом пишет Washington Examiner, в распоряжении которой оказался текст документа.
«Если вы ведёте дела непосредственно с госконтрактами России, тогда вы больше не можете вести бизнес с правительством США», — говорится в документе.
Однако, как отмечается, законопроект не действует в отношении ситуаций, касающихся предоставления гуманитарной помощи.
Кроме того, сделки попадают под исключение, когда они «необходимы для обеспечения национальных интересов Соединённых Штатов».
Один из авторов инициативы конгрессмен-республиканец Майк Уолтц подчеркнул, что есть вероятность того, что законопроект не пройдёт в качестве отдельной инициативы.
Вместо этого его могут внести в качестве поправки к оборонному бюджету страны.
2 июня Минфин США заявил, что американские власти вводят санкции против 17 российских граждан, включая официального представителя МИД России Марию Захарову и главу Минэкономразвития России Максима Решетникова.
6 июня МИД России ввёл персональные санкции в отношении министров финансов и энергетики США Джаннет Йеллен и Дженнифер Грэнхольм.