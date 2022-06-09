СМИ: в Конгресс внесут законопроект о запрете госконтрактов США для работающих с Россией компаний

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Группа американских законодателей от Республиканской и Демократической партий внесёт на рассмотрение Палаты представителей и Сената Конгресса США законопроект, запрещающий компаниям, которые ведут бизнес в России, получать государственные контракты от американских ведомств.

Об этом пишет Washington Examiner, в распоряжении которой оказался текст документа.

«Если вы ведёте дела непосредственно с госконтрактами России, тогда вы больше не можете вести бизнес с правительством США», — говорится в документе.

Однако, как отмечается, законопроект не действует в отношении ситуаций, касающихся предоставления гуманитарной помощи.

Кроме того, сделки попадают под исключение, когда они «необходимы для обеспечения национальных интересов Соединённых Штатов».

Один из авторов инициативы конгрессмен-республиканец Майк Уолтц подчеркнул, что есть вероятность того, что законопроект не пройдёт в качестве отдельной инициативы.

Вместо этого его могут внести в качестве поправки к оборонному бюджету страны.

2 июня Минфин США заявил, что американские власти вводят санкции против 17 российских граждан, включая официального представителя МИД России Марию Захарову и главу Минэкономразвития России Максима Решетникова.

6 июня МИД России ввёл персональные санкции в отношении министров финансов и энергетики США Джаннет Йеллен и Дженнифер Грэнхольм.

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