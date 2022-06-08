Путин выразил президенту Ирана соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой

Российский лидер Владимир Путин во время телефонной беседы с президентом Ирана Ибрагимом Раиси выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой, которая привела к гибели людей.

AP