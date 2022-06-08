Путин выразил президенту Ирана соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой
- AP
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей сегодня утром в Иране железнодорожной катастрофой, унёсшей человеческие жизни», — говорится в заявлении.
Также двумя лидерами были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
«Дана высокая оценка достигнутому уровню российско-иранских отношений. Выражен обоюдный настрой на их последовательное укрепление, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошёл с рельсов на востоке Ирана. По меньшей мере 17 человек погибли и ещё 50 пострадали в результате трагедии.