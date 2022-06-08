Путин выразил президенту Ирана соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой

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Российский лидер Владимир Путин во время телефонной беседы с президентом Ирана Ибрагимом Раиси выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой, которая привела к гибели людей.
Путин выразил президенту Ирана соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой
  • AP

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей сегодня утром в Иране железнодорожной катастрофой, унёсшей человеческие жизни», — говорится в заявлении.

Также двумя лидерами были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

«Дана высокая оценка достигнутому уровню российско-иранских отношений. Выражен обоюдный настрой на их последовательное укрепление, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошёл с рельсов на востоке Ирана. По меньшей мере 17 человек погибли и ещё 50 пострадали в результате трагедии.

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