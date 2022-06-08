Володин: европейские политики должны будут объяснить гражданам «рост цен имени Байдена»

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политикам и чиновникам в Европе придётся объяснять, почему их сограждане должны терпеть «рост цен имени Байдена».
Володин: европейские политики должны будут объяснить гражданам «рост цен имени Байдена»
  • AP
  • © Jon Super

«Вашингтон принуждал государства Евросоюза ввести санкции против России, отказаться от российских энергоресурсов. И добился своего. Налицо двойные стандарты. Теперь пусть европейские политики и чиновники объясняют, почему их граждане должны терпеть рост цен имени Байдена», — написал Володин в Telegram-канале.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков рассказал в беседе с URA.RU о конфликте между бизнесом и политиками в ЕС из-за санкций. 

Ранее в беседе с НСН он также выразил мнение, что Европе и США невыгоден дефицит нефти из-за антироссийских санкций, поэтому Россия может компенсировать потери от эмбарго.

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