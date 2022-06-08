Франция подписала «Соглашение Артемиды»

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Франция подписала «Соглашению Артемиды» и присоединилась к международной программе по освоению Луны.

Об этом сообщается на сайте госдепартамента США.

«Подтверждая свою приверженность мирному, ответственному и устойчивому исследованию и использованию космического пространства, Франция стала 20-й страной, подписавшей «Соглашение Артемиды», — говорится в сообщении.

Кроме Франции «Соглашение Артемиды» ранее уже подписали Австралия, Бахрейн, Бразилия, Канада, Колумбия, Израиль, Италия, Япония, Республика Корея, Люксембург, Мексика, Новая Зеландия, Польша, Румыния, Сингапур, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство и Соединённые Штаты Америки.

В рамках соглашения планируются пилотируемые полёты на Луну и освоение естественного спутника Земли. 

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