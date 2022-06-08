Всемирный банк одобрил предоставление Украине $1,49 млрд в качестве помощи

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Всемирный банк сообщил об одобрении дополнительных мер финансовой поддержки украинской стороне в размере $1,49 млрд. Средства выделят в рамках проекта «Государственные расходы на обеспечение надежности административного потенциала Украины».

Об этом сообщается на официальном сайте Всемирного банка.

$1,49 млрд является частью $4 млрд, которые планируют выделить в качестве финансовой помощи Украине. Сумма включает в себя средства на оплату услуг украинских государственных и муниципальных служащих, а также работников социальной сферы.

«Группа Всемирного банка оказывает постоянную поддержку Украине и её народу», — высказался президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Руководство Всемирного банка подчеркнуло, что продолжается работа со странами-донорами, которые предоставляют помощь украинской стороне, для выделения дополнительного финансирования. 

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