Член президиума БиГ Додик заявил, что Республика Сербская против антироссийских санкций

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Республика Сербская и народная скупщина выступают против введения антироссийских санкций, заявил член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик.
Член президиума БиГ Додик заявил, что Республика Сербская против антироссийских санкций
  • AP

«Республика Сербская также подтвердила выводы народной скупщины о том, что выступает против введения санкций против России», — цитирует его ТАСС.

Додик отметил, что соответствующие выводы подтверждают нейтральную позицию республики, которая, по мнению члена президиума, «единственно правильная и отвечает интересам» граждан Республики Сербской.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.

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