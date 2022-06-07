Генпрокуратура Боливии запросила 15 лет лишения свободы для экс-главы страны
В рамках уголовного дела экс-глава Боливии обвиняется также в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Следствие считает, что Аньес объявила себя президентом Боливии без соблюдения норм законов и Конституции страны, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Пахина сьете».
17 мая арест экс-президента Боливии Жанин Аньес и министров её правительства был продлён на три месяца. Политик находится под стражей с 13 марта 2021 года.