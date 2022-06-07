Генпрокуратура Боливии запросила 15 лет лишения свободы для экс-главы страны

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Генеральная прокуратура Боливии в судебном процессе по уголовному делу в отношении экс-исполняющего обязанности президента страны Жанин Аньес просит назначить наказание подсудимой в виде 15 лет лишения свободы. Аньес обвиняют в государственном перевороте.

В рамках уголовного дела экс-глава Боливии обвиняется также в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Следствие считает, что Аньес объявила себя президентом Боливии без соблюдения норм законов и Конституции страны, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Пахина сьете».

17 мая арест экс-президента Боливии Жанин Аньес и министров её правительства был продлён на три месяца. Политик находится под стражей с 13 марта 2021 года.

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