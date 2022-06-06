В МИД КНР высказались о препятствиях визиту Лаврова в Сербию со стороны европейских стран
- РИА Новости
«Мы считаем, что необходимо содействовать любым усилиям по урегулированию кризисной ситуации мирным путём», — приводит ТАСС слова представителя.
Он отметил, что мировое сообщество должно создавать оптимальные условия для переговоров России и Украины.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова.