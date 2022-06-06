Минфин Турции спрогнозировал инфляцию на уровне 48—49% в стране к концу 2022 года
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«К концу 2022 года, по прогнозам, инфляция составит 48—49%», — отметил Небати, его слова приводит газета Milliyet.
К концу 2023 года инфляция в Турции ожидается на уровне 19,9%, спрогнозировал он.
Небати также заявил, что «в краткосрочной перспективе не рассматривается ни повышение процентной ставки (Центробанка Турции. — RT), ни её снижение».
Ранее правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции выдвинула действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана кандидатом от Народного альянса на президентских выборах в 2023 году.