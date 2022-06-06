Итальянскому телеведущему канала La7 стало плохо после интервью с Захаровой

Ведущий телепрограммы итальянского канала La7 Массимо Джилетти почувствовал недомогание после интервью с официальным представителем российского МИД Марией Захаровой.

Как сообщает РИА Новости, журналист завершил интервью с Захаровой по Skype и начал его обсуждение с гостями передачи Non è l'Arena. После возгласов его соведущей «О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо» передача ушла на рекламу. Момента инцидента в эфире не показали.

После паузы журналистка сообщила, что Джилетти стало плохо и программа продолжилась без него. Впоследствии он заявил, что приступ головокружения был вызван недостатком сахара или холодной погодой в Москве.

Захарова в эфире итальянского телеканала La7 ранее рассказала о закрытии своего воздушного пространства для самолёта главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова со стороны ряда стран Европы.