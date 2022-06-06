Итальянскому телеведущему канала La7 стало плохо после интервью с Захаровой

Короткая ссылка
Ведущий телепрограммы итальянского канала La7 Массимо Джилетти почувствовал недомогание после интервью с официальным представителем российского МИД Марией Захаровой.

Как сообщает РИА Новости, журналист завершил интервью с Захаровой по Skype и начал его обсуждение с гостями передачи Non è l'Arena. После возгласов его соведущей «О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо» передача ушла на рекламу. Момента инцидента в эфире не показали.

После паузы журналистка сообщила, что Джилетти стало плохо и программа продолжилась без него. Впоследствии он заявил, что приступ головокружения был вызван недостатком сахара или холодной погодой в Москве.

Захарова в эфире итальянского телеканала La7 ранее рассказала о закрытии своего воздушного пространства для самолёта главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова со стороны ряда стран Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить