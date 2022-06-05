Пожарные локализовали природное возгорание в афинском южном пригороде Вуле

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Пожарная служба Греции заявила, что спасатели локализовали природное возгорание в афинском южном пригороде Вуле.
Пожарные локализовали природное возгорание в афинском южном пригороде Вуле
  • AP
  • © Yorgos Karahalis

Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу, в настоящий момент остались лишь небольшие очаги огня, тушение которых продолжается. 

Уточняется, что подавление оставшихся очагов, а также возникающих из-за ветров время от времени повторных возгораний осуществляют 283 пожарных, включая десять пеших отрядов. Используются 65 пожарных автомобилей, два пожарных самолёта и два вертолёта. 

По имеющейся информации, из-за пожара полностью или частично сгорели четыре дома, более 15 строений получили повреждения. Сгорели также четыре автомобиля.

Вечером 4 июня сообщалось, что жителей нескольких микрорайонов Афин эвакуируют из-за возникших в южных пригородах — Глифаде и Вуле — лесных пожаров.

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