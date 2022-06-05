Пожарные локализовали природное возгорание в афинском южном пригороде Вуле

Пожарная служба Греции заявила, что спасатели локализовали природное возгорание в афинском южном пригороде Вуле.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу, в настоящий момент остались лишь небольшие очаги огня, тушение которых продолжается.

Уточняется, что подавление оставшихся очагов, а также возникающих из-за ветров время от времени повторных возгораний осуществляют 283 пожарных, включая десять пеших отрядов. Используются 65 пожарных автомобилей, два пожарных самолёта и два вертолёта.

По имеющейся информации, из-за пожара полностью или частично сгорели четыре дома, более 15 строений получили повреждения. Сгорели также четыре автомобиля.

Вечером 4 июня сообщалось, что жителей нескольких микрорайонов Афин эвакуируют из-за возникших в южных пригородах — Глифаде и Вуле — лесных пожаров.