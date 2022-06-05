При пожаре на складе в Бангладеш погибли 25 человек и более 450 пострадали

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В результате пожара на контейнерном складе в городе Читагонг на юго-востоке Бангладеш погибли по меньшей мере 25 человек, более 450 получили ранения. Об этом сообщил телеканал India TV.

«В соответствии с предварительным расследованием инцидента, подозревается, что контейнерный склад загорелся из-за химических веществ», — приводит РИА Новости слова представителя местных правоохранительных органов.

Отмечается, что после двух часов пожара на складе раздался мощный взрыв, когда огонь, предположительно, добрался до контейнеров с химикатами.

Ранее стало известно, что число погибших в результате взрыва и пожара на химическом заводе в районе Хапур индийского штата Уттар-Прадеш возросло до 12.

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