Байдена эвакуировали из-за самолёта в воздушном пространстве над домом отдыха президента

Короткая ссылка
Президента США Джо Байдена и первую леди экстренно эвакуировали из дома отдыха в Рехобот-Бич из-за вхождения в закрытую зону частного самолёта.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя секретной службы США Энтони Гульельми.

Самолёт оказался в воздушной зоне, где были введены ограничения на полёты, по ошибке. Пилот не учёл опубликованные указания о полётах над охраняемой зоной и не подключился к необходимому радиоканалу.

Сразу после инцидента самолёт сопроводили за границу охраняемого воздушного пространства. По факту ошибки пилота проведут расследование.  

Уточняется, что президенту и его семье ничего не угрожает. Они уже вернулись в свою резиденцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить