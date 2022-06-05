Байдена эвакуировали из-за самолёта в воздушном пространстве над домом отдыха президента
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя секретной службы США Энтони Гульельми.
Самолёт оказался в воздушной зоне, где были введены ограничения на полёты, по ошибке. Пилот не учёл опубликованные указания о полётах над охраняемой зоной и не подключился к необходимому радиоканалу.
Сразу после инцидента самолёт сопроводили за границу охраняемого воздушного пространства. По факту ошибки пилота проведут расследование.
Уточняется, что президенту и его семье ничего не угрожает. Они уже вернулись в свою резиденцию.