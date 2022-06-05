Процесс локального примирения организовали в сирийском городе Джейруд

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Власти Сирии начали процесс локального примирения на территории страны. В Джейруде открыли центр по урегулированию гражданского статуса бывших боевиков и дезертиров.

Об этом сообщает агентство SANA.

В день начала работы центр посетили несколько десятков жителей, которые уклонялись от службы в рядах сирийской армии или иным образом нарушали закон, но теперь хотят вернуться на родину и обращаются для этого за помощью к властям.

«Боевики и дезертиры, уладившие свои отношения с властями, смогут заняться мирным трудом», — сообщил представитель Народного совета Сирии Марван Обейд.

Помощь в организации центра в Джейруде оказали местные шейхи и представители общественных организаций.

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