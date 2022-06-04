Девять человек пострадали при стрельбе в ТЦ в американском Финиксе

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Девять человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в одном из торговых центров американского Финикса.
Девять человек пострадали при стрельбе в ТЦ в американском Финиксе
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Об этом сообщает CBS со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что стрельба произошла в ночь на субботу, среди пострадавших есть один подросток.

Полиция полагает, что причиной стрельбы послужила ссора в многочисленной компании молодых людей. Возраст пострадавших — от 17 до 24 лет.

Полиция проводит масштабное расследование.

2 июня при стрельбе в здании медицинского центра в американском городе Талса (штат Оклахома) погибли пять человек, включая стрелка.

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