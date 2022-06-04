Захарова прокомментировала утечку переписки экс-главы разведки Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал с утечкой переписки бывшего главы секретной разведслужбы Британии МИ-6 Ричарда Дирлава.

В своём Telegram она высказалась по поводу того, как в своих беседах с высокопоставленными сотрудниками силового блока британского правительства и гражданскими активистами Дирлав рассказывал о саботировании деятельности экс-премьера королевства Терезы Мэй в вопросе брексита, а также о манипуляциях, направленных на контролирование перестановок во властных структурах страны.

«Вот, например, советник оборонного ведомства Британии Гвитиан Принс пишет: «В настоящий момент я вовлечён в наши попытки «завернуть» ужасное соглашение о выходе из ЕС, которое готовит премьер-министр Мэй, если Генри Киссинджер захочет поучаствовать, я предоставлю ему все материалы», — указывает она, приводя ссылку на скриншот переписки.

В другой переписке, по словам Захаровой, прямым текстом говорится о том, чтобы сместить Мэй с её поста.

«А вот другая фраза из переписки: «Целью является заблокировать любую сделку, которая будет основываться на малодушном и катастрофическом плане «Чекерс», если понадобится — убрать этого премьера Мэй и заменить на того, кто подойдёт». И буквально через несколько месяцев: «Избавься от неё теперь, и дело с концом». Как-то не очень сочетается с якобы демократическими идеалами британской парламентской монархии, если честно», — пишет представитель российского МИД.

Отмечается, что спонсировали операцию по смене главы кабинета аристократы Тимоти и Мэри Клод, которые всеми силами стараются не привлекать общественное внимание к своим персонам.

«В результате точечных акций заговорщиков Тереза Мэй проваливается со своим планом брексита в парламенте и в переговорах со странами ЕС. Свалившие её силы не скрывают своего удовлетворения итогами саммита ЕС — Великобритания в Зальцбурге, они называют его «фиаско Мэй», — отметила она.

Через некоторое время после этого пост главы страны занял нынешний премьер Британии Борис Джонсон, которого, как отмечает Захарова, в переписках уже тоже хотят сменить «новой марионеткой».

«На пост нового главы правительства рассматриваются кандидатуры канцлера Казначейства Риши Сунака и, мой Бог, главы МИД Лиз Трасс... Теперь-то понятно, почему её управляемости может уступить лишь её же эрудиция», — указала дипломат.

Также Захарова добавила, что нет ничего удивительного в том, что Ричард Дирлав и прикормленные им «эксперты» «сразу обвинили в «сливах» русских».

«Как вы считаете, подобная смена власти — это путч или интрига? Думаю, ни то ни другое. Это чисто английская традиция. Как и отравления», — заключила Захарова.

Ранее журналистский проект The Grayzone опубликовал личную переписку высокопоставленных чиновников Великобритании. Переписка касалась брексита, отставки Терезы Мэй и ряда других вопросов внутренней и внешней политики королевства.