Захарова прокомментировала утечку переписки экс-главы разведки Британии

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал с утечкой переписки бывшего главы секретной разведслужбы Британии МИ-6 Ричарда Дирлава.
Захарова прокомментировала утечку переписки экс-главы разведки Британии
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

В своём Telegram она высказалась по поводу того, как в своих беседах с высокопоставленными сотрудниками силового блока британского правительства и гражданскими активистами Дирлав рассказывал о саботировании деятельности экс-премьера королевства Терезы Мэй в вопросе брексита, а также о манипуляциях, направленных на контролирование перестановок во властных структурах страны.

«Вот, например, советник оборонного ведомства Британии Гвитиан Принс пишет: «В настоящий момент я вовлечён в наши попытки «завернуть» ужасное соглашение о выходе из ЕС, которое готовит премьер-министр Мэй, если Генри Киссинджер захочет поучаствовать, я предоставлю ему все материалы», — указывает она, приводя ссылку на скриншот переписки.

В другой переписке, по словам Захаровой, прямым текстом говорится о том, чтобы сместить Мэй с её поста.

«А вот другая фраза из переписки: «Целью является заблокировать любую сделку, которая будет основываться на малодушном и катастрофическом плане «Чекерс», если понадобится — убрать этого премьера Мэй и заменить на того, кто подойдёт». И буквально через несколько месяцев: «Избавься от неё теперь, и дело с концом». Как-то не очень сочетается с якобы демократическими идеалами британской парламентской монархии, если честно», — пишет представитель российского МИД.

Отмечается, что спонсировали операцию по смене главы кабинета аристократы Тимоти и Мэри Клод, которые всеми силами стараются не привлекать общественное внимание к своим персонам. 

«В результате точечных акций заговорщиков Тереза Мэй проваливается со своим планом брексита в парламенте и в переговорах со странами ЕС. Свалившие её силы не скрывают своего удовлетворения итогами саммита ЕС — Великобритания в Зальцбурге, они называют его «фиаско Мэй», — отметила она.

Через некоторое время после этого пост главы страны занял нынешний премьер Британии Борис Джонсон, которого, как отмечает Захарова, в переписках уже тоже хотят сменить «новой марионеткой».

«На пост нового главы правительства рассматриваются кандидатуры канцлера Казначейства Риши Сунака и, мой Бог, главы МИД Лиз Трасс... Теперь-то понятно, почему её управляемости может уступить лишь её же эрудиция», — указала дипломат.

Также Захарова добавила, что нет ничего удивительного в том, что Ричард Дирлав и прикормленные им «эксперты» «сразу обвинили в «сливах» русских». 

«Как вы считаете, подобная смена власти — это путч или интрига? Думаю, ни то ни другое. Это чисто английская традиция. Как и отравления», — заключила Захарова.

Ранее журналистский проект The Grayzone опубликовал личную переписку высокопоставленных чиновников Великобритании. Переписка касалась брексита, отставки Терезы Мэй и ряда других вопросов внутренней и внешней политики королевства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить