LBC: с Трафальгарской площади в Лондоне временно эвакуированы люди
Полиция эвакуировала людей с Трафальгарской площади в Лондоне, причиной могло стать обнаружение подозрительного предмета, сообщает радио LBC.
- AP
- © Alastair Grant
Отмечается, что в районе площади прозвучал хлопок.
Окрестности оцеплены полицией.
15 декабря 2021 года правоохранительные органы перекрыли улицу у посольства России в Вашингтоне из-за брошенного через забор подозрительного пакета.
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