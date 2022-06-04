LBC: с Трафальгарской площади в Лондоне временно эвакуированы люди

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Полиция эвакуировала людей с Трафальгарской площади в Лондоне, причиной могло стать обнаружение подозрительного предмета, сообщает радио LBC.
LBC: с Трафальгарской площади в Лондоне временно эвакуированы люди
  • AP
  • © Alastair Grant

Отмечается, что в районе площади прозвучал хлопок.

Окрестности оцеплены полицией.

15 декабря 2021 года правоохранительные органы перекрыли улицу у посольства России в Вашингтоне из-за брошенного через забор подозрительного пакета.

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