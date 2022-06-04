Байден пожелал Маску «всего наилучшего» в полёте на Луну на фоне заявления об экономике

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Президент США Джо Байден пожелал американскому предпринимателю Илону Маску «всего наилучшего» в полёте на Луну после заявления основателя SpaceX о пессимистичных настроениях на предмет будущего американской экономики на Земле.

«Пока Илон Маск говорит об этом, Ford наращивает инвестиции. Бывшая корпорация Chrysler, ныне Stellantis, также наращивает инвестиции в электромобили. Так что знаете, всего наилучшего ему в полёте на Луну», — цитирует Байдена портал Insiderpaper.

Как сообщали ранее в Reuters, Илон Маск сообщил топ-менеджерам Tesla об «очень плохом предчувствии» относительно экономики США, в связи с чем в компании планируется сократить персонал на 10%.

1 июня Байден заявил, что снижение цен на бензин и продовольствие в Соединённых Штатах вряд ли возможно в ближайшей перспективе из-за украинского кризиса.

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