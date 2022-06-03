Новые санкции ЕС против России затронут около 70 финских компаний
«Санкции на экспорт продукции химической промышленности затрагивают около 70 финских компаний, в годовом исчислении речь идёт об экспорте стоимостью около $20 млн и более», — сообщил директор по контролю Сами Ракшит.
3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.
Новый санкционный пакет, в частности, предусматривает частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с поставками нефти в ЕС на фоне санкций против России.