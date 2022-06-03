Новые санкции ЕС против России затронут около 70 финских компаний

Шестой пакет санкций Евросоюза против России, охватывающий экспорт продукции химической промышленности, коснётся порядка 70 финских компаний, сообщила таможня Финляндии.

«Санкции на экспорт продукции химической промышленности затрагивают около 70 финских компаний, в годовом исчислении речь идёт об экспорте стоимостью около $20 млн и более», — сообщил директор по контролю Сами Ракшит.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет, в частности, предусматривает частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с поставками нефти в ЕС на фоне санкций против России.